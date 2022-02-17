Fenerbançe’de hem de Slavia Prag’da sarı kart alarmı!

Hem Fenerbançe’de hem de Slavia Prag’da bu akşamki maç öncesinde önemli oyuncular ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-Lacivertliler’de Miha Zajc ve Dimitris Pelkas, kart görmeleri halinde Prag’daki rövanşta görev yapamayacak.

Slavia ise bu konuda daha da sıkıntılı. Çek ekibinde kaleci Mandous, stoper Kacharaba ve Ousou ile orta saha oyuncuları Traore veSevcik, bu akşam sarı kart görmeleri halinde kendi sahalarındaki mücadelede takımlarını yalnız bırakacak. Slavia Prag’da ayrıca sağ bek Bah cezalı durumda.