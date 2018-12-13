Ersun Yanal'ı resmen açıklayabilmek için önce görevine fiilen son verilen, ancak sözleşmesi halen feshedilemeyen Phillip Cocu ile anlaşmaya çalışan F.Bahçe yönetimi, hedefine ulaşmaya çok yaklaştı. 'Alacağım yoktur' kağıdını vermek için, aylara bölünen 1 yıllık maaşını peşin isteyen Hollandalı'nın menajeri Rob Jansen, geçtiğimiz hafta İstanbul'da yönetimle yaptığı görüşmede ağır şartlar sunmuş ve sarı-lacivertliler masadan kalkmıştı.

Bu gelişmenin ardından Cocu'nun yumuşadığı ve pazarlıkta esneklik sağlamayı kabul ettiği öğrenildi.

PEŞİNDE İNDİRİM

Fenerbahçe yönetimi peşin ödemede indirim isterken, taraflar arasında küçük pürüzler kaldığı ve Cocu'nun sözleşmesinin önümüzdeki günlerde feshedileceği kaydedildi. Toplam tazminatı 2.5 milyon Euro'yu bulan Cocu sözleşme gereği 1 yıllık maaşının yanı sıra 29 Ekim tarihine kadar hak ettiği tüm bonusları da alabilir.

(Sabah)