Jailson, orta saha oyuncusu olmasına rağmen bu sezon Ersun Yanal’ın savunmadaki kurtarıcısıydı. Sambacı, ligde ilk 11’de başladığı 8 maçta da stoper oynadı. Yanal, Sadık ve Serdar yokluğunda 24 yaşındaki oyuncuyu yine bu bölgede görevlendirdi. Jailson, özellikle Rize’nin hızlı oyuncuları karşısında zorlanan Zanka’nın açıklarını başarıyla kapattı, kritik müdahaleler yaptı. Ancak Jailson’un maça damgasını vurduğu an, 70. dakikada 32 metreden attığı muhteşem gol oldu.

‘Büyük fark yarattın’

Sambacı’nın füzesi, sadece jeneriklik anlamında sezonun golü olmadı. Belki de Fenerbahçe’yi zirve yarışında tuttu. Maçın ardından takım arkadaşları, Jailson’u tek tek tebrik etti. Soyunma odasında yapılan konuşmada, “Öyle bir gol attın ki hem izleyenleri büyüledin hem de şampiyonluk yarışına sıkı sıkıya tutunmamızı sağladın. Liderin 8 puan gerisinde yeni yıla girmektense, 6 puanla girmek büyük fark yarattı” ifadeleri kullanıldı.

‘Gol hepimizin eseri’

Ersun Yanal da kritik bir anda kendisine güvenip harika bir şut çıkaran oyuncusunu özel olarak kutladı. Yıldız futbolcu ise bu tebriklere, “Takım halinde çok iyi mücadele ettik. Bu gol için hep birlikte çalıştık. Bu şekilde katkıda bulunduğum için çok mutluyum” diye konuştu.