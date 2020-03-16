Kurallar gereği artık takımın başında sahaya çıkamayacak olan Zeki Murat Göle, gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında takıma teknik adamlık yapamayacak. Şu anda Avrupa'yı kasıp kavuran corona virüs nedeniyle yabancı hoca getirmesi imkansız olan Sarı Lacivertliler, ligdeki kötü gidişat nedeniyle zor duruma düştü. Şu anda hiçbir ülkeden giriş çıkış olmadığı için yabancı teknik adam tercihi çıkmaz sokağa girdi. Şenol Çorlu'nun takımın başında sahaya çıkma ihtimali ise şu an tek çıkış olarak görünüyor.

Kaynak: Akşam