﻿﻿﻿Fenerbahçe sahasında Antalyaspor önünde mağlup olarak hayal kırıklığı yaşadı. Sarı-lacivertliler, böylece 7 haftada 8 puan kaybetti.

Bu 7 haftalık süreçte en çok tartışılan konu, orta saha olan Jailson’un sürekli stoperde oynatılması oldu.

Ersun Yanal’ın ısrar ettiği Brezilyalı futbolcu, sezon başı kampından beri kendi bölgesinden uzakta defansın ortasında oynatılıyor. Hazırlık ve lig maçlarının tamamında stoperde görevlendirilen 24 yaşındaki futbolcu da yerini yadırgamaya devam ediyor.

Ligde 7 haftada 7 gol yiyen Fenerbahçe’de 4 golde Jailson’un hataları öne çıkıyor. Özellikle son 4 haftada yedek kulübesinde Rami, Serdar Aziz ve Sadık gibi stoperlerin oturtulması daha büyük tartışma konusu oldu.

İşte Jailson’un stoperde yaşadığı sıkıntıların dakika dakika dökümü:

-Başakşehir maçı: İkinci haftada Başakşehir’e konuk olan Fenerbahçe, 32. dakikada Crivelli’den golü yedi. Kaleci Mert’in uzun topunda Crivelli topu alıp Altay’la karşı karşıya kalırken Jailson’u fiziksel olarak çok rahat geçti ve golü kaydetti.

-Trabzonspor maçı: 3. haftada Fenerbahçe evinde Trabzonspor önünde 1-0 galipken ve iyi oynuyorken 27. dakikada Jailson’un yerini kaybetmesi pahalıya patladı. Brezilyalı futbolcu pres için ceza sahasından çıkınca Ekuban merkezde boş kaldı ve kale önünde rahat bir kafa golü atarken, 1-1’i getirdi, maç sonu 2 puan yitirildi.

İlk yenilgi

- Alanyaspor maçı: Ligde ilk yenilgisini 4. haftada Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 3-1’le alan Fenerbahçe’de Jailson’un 2. goldeki hatası göze çarptı. Skor 1-1 iken 46. dakikada kale önünde topu ayağından çıkarırken kaptıran Brezilyalı, gole davetiye çıkardı.

-Antalyaspor maçı: 7. haftada Antalyaspor önünde henüz 6. dakikada rakibi Ufuk’u karşılarken hata yapan ve adeta yol veren Jailson’un bu durumu bir kez daha gole davetiye çıkardı, ligdeki 2. yenilgi geldi.

Audi Cup örneği

Sarı-lacivertli takımın sezon başı kampında hem sakatlıklar hem de defans transferlerinin geç gelmesi nedeniyle hazırlık maçlarında savunmada yine Jailson vardı. 7 hazırlık maçında da Jailson’u kullanan Ersun Yanal, bu kararı mecburi aldığını belirtmişti.

Ancak sakatlıkların düzelmesi ve transferlerin olmasına rağmen Brezilyalı ile devam edildi. Özellikle 29-31 Temmuz’da Almanya’da çıkılan Audi Cup turnuvasında Jailson’un defans oynadığı maçlarda Real Madrid ve Bayern Münih’ten iki maçta 11 gol yendi. Bu maçların ardından Zanka ve Rami transferleri gelirken, Serdar Aziz de iyileşti. Sadık ise forma bekliyor.

8 puan gitti

Ligde 7 haftada 8 puan kaybeden Fenerbahçe’de Jailson’un stoperde olmasının etkileri gözlerden kaçmıyor. Jailson’un puan kaybedilen 3 maç; Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor maçlarındaki bariz defans hataları sıkıntı çıkardı. Sarı-lacivertliler, 1 beraberlik 2 yenilgi aldı. Öte yandan, Jailson’un yine hatalı olduğu Başakşehir maçında da galibiyet son dakikada kurtarıldı.

Planlar bozuldu

Kadıköy’de Antalyaspor’a 1-0’lık skorla yenilen Fenerbahçe’de, henüz maçın başında yenen golün sıkıntısı yaşandı. Hafta boyu yoğun bir çalışma ile Antalyaspor karşısına çıkan ve Galatasaray derbisindeki olumlu havayı devam ettirmek isteyen sarı-lacivertliler, 6. dakikada beklemediği bir golü yedi.

Jailson’un hatasını kabul eden teknik heyet, kalan dakikalarda B planını devreye soktu. Ancak rakibin kalan 84 dakikada adeta tamamen geriye çekilip, sadece kontra ataklar denemesi maçı da kilitleyecek noktaya getirdi.

Bu nedenle pozisyon bulmakta zorlanan Fenerbahçe’de hakim görüş, daha 6. dakikada hem de beklenmedik bir şekilde gol yenmesinin olumsuz etkilediği oldu.

(Milliyet)