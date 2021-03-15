Spor Toto Süper Lig 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 2-1 gibi sürpriz bir skorla Gençlerbirliği oldu.

Süper Lig tarihinde bir sezonda sahasında ilk kez 6 maç kaybeden Fenerbahçe'de yeni transfer İrfan Can Kahveci'nin Gençlerbirliği karşısında son dakikalarda gole yaklaştığı pozisyon geceye damga vurdu.





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90+3. dakikada Dimitris Pelkas'ın ortasında Gençlerbirliği savunmasının sektirdiği top ceza sahası sol çaprazında İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

17 kez direğe takıldı

Yeni takımında ilk golüne çok yaklaşan milli futbolcu, sarı lacivertli takım adına bu sezon 17. kez direğe takılmış oldu. Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de en fazla şutu direkten dönen takım konumunda.

Hürriyet







