Sportif direktör Emre Belözoğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda bu sezon için kesinlikle teknik direktörlük görevini düşünmediğini söylemiş, “Kulübede olmayacağım” demişti. Belözoğlu, Erol Bulut’un koltuğu her sallandığında kendisine en büyük desteği veren isimdi. Bulut’un düne kadar takımın başında kalmasının en büyük nedeni de Emre Belözoğlu’ydu. Ancak onun desteği de artık yetmedi. Ali Koç, dün Erol Bulut’la yolların ayrılacağı kararını Belözoğlu’na iletti, ardından da hocaya bu karar bildirildi.

Bugün idmana çıkıyor

Antrenman başladıktan sonra ise Koç, ikinci kararını sportif direktör Emre Belözoğlu’na açıklayarak, “Yönetim olarak sezon sonuna kadar senin takımın başında olmanı istiyoruz” dedi. Belözoğlu’nun bu karar nedeniyle şaşkınlık yaşadığı ancak böylesi zor bir dönemde elini taşın altına koymaktan çekinmeyerek görevi istemeyerek de olsa kabul ettiği öğrenildi. Emre, takımın başında ilk idmana bugün çıkacak.