Uzun yıllar Başakşehir'de gösterdiği performansın ardından Şenol Güneş'le yol ayrımına gidilmesi sonrası Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı, siyah beyazlı takımda şanssız bir dönem geçirmişti. Azerbaycan Milli Takımı'nın teknik direktör adayları için hazırlanan geniş liste, federasyonun gerçekleştirdiği toplantı ile daraltılmıştı.

Cesare Prandelli ile Giovanni de Biasi'nin bulunduğu listede Abdullah Avcı favori konumuna gelmişti. Boşta olan Azerbaycan Milli Takımı teknik direktörlüğü için adaylar arasında olan Abdullah Avcı, kendisine gelen resmi teklifi mevcutta takım çalıştırmak istemediğini belirtip reddetmişti.

Ersun Yanal da yazıldı

Azerbaycan Futbol Federasyonu, Milli Takım'ı çalıştıran teknik adam Nikola Jurcevic’in sözleşmesini geçtiğimiz aylarda feshederken Abdullah Avcı ile birlikte Cesare Prandelli ve Giovanni de Biasi'nin de adı geçtiği görev için Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal’ın ismi de yazıldı.

Galatasaray derbisi sonrası eleştiri oklarının hedefi olan ve yolların ayrıldığı Ersun Yanal'ın yerine düşünülen isimlerden biri de Abdullah Avcı idi... 2018-2019 sezonu başında göreve getirilen Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Ali Koç'un, o dönem Başakşehir'i çalıştıran Abdullah Avcı ile de ilgilendiği biliniyordu.

Son dakika olarak duyurdular

Belki de Abdullah Avcı'nın da planlarında Fenerbahçe vardı ve teklifi reddetme sebebi buydu fakat Azerbaycan basınının geçtiği son dakika gelişmesi şaşkınlık yarattı. Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için görüştüğü ve 1+3 yıllık sözleşme üzerinde durduğu Bjelica'ya sürpriz bir teklif geldi.

Azerbaycan Futbol Federasyonu, son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştıran ve son olarak Fenerbahçe ile görüştüğünü doğrulayan Bjelica'ya teklif götürdü. Azeri basınındaki haberlere göre, Azerbaycan Futbol Federasyonu milli takımın başına geçmesi için Bjelica'ya yıllık 1.5 milyon euro değerinde teklif yaptı.

Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun listesindeki isimlerin başında Bjelica olduğu ifade edildi.

'Sadece bir görüşmeydi'

Bjelica, Hırvat basınına yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile Çarşamba gecesi bir görüşme yaptığımızı söyleyebilirim. Bu ilk resmi görüşmemizdi. Yeni olan gelişme bu ama şu anda dediğim gibi sadece bu görüşme oldu." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İtalyan muhabir Nicolo Schira sosyal medyadan "Fenerbahçe, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica'ya 2022'ye kadar yıllık 2 milyon euro teklif etti. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor" şeklinde bir bilgi paylaştı.

Hürriyet/SporArena



