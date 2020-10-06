Inter'in Portekizli oyuncusu Joao Mario, eski takımı Sporting'e dönüyor. İtalyan devinin yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Joao Mario'nun Sporting'e dönebilmek adına başka takımlardan aldığı teklifleri reddettiği aktarıldı.

Record'un haberine göre Valladolid, Torino ve Fenerbahçe 'nin tekliflerini reddeden Portekizli orta saha, maaşının 3'te 1'ini ödemeyi kabul eden eski takımı Sporting'e transfer olacak. Avrupa'nın birçok ülkesinde transfer dönemi kapansa da Portekiz'de daha 3 haftalık bir süre bulunuyor.

Inter, 2016'da 40 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı oyuncuyu daha önce West Ham ve Lokomotiv Moskova'ya kiralık olarak göndermişti. Bu yaz ise tecrübeli oyuncunun ismi hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anıldı.