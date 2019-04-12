Galatasaray derbiye konsantre… Pazar günü Fenerbahçe’ye konuk olacak olan Sarı Kırmızılılar’da teknik direktör Fatih Terim, kritik derbinin taktiğini belirledi. Sahaya 4-3-3 sistemiyle çıkacak olan İmparator’un en önemli silahı ise Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru olacak. 21 yaşındaki genç oyuncuyla ağır Fenerbahçe savunmasını aşmayı planyan Terim’in, bu konuda Younes Belhanda’ya da özel görev verdiği öğrenildi.

TOPU SAVUNMA ARKASINA AT

Dün Onyekuru ve Belhanda ile özel bir görüşme yapan tecrübeli çalıştırıcı, Faslı yıldızdan sık sık savunma arkasına top atmasını istedi. Fatih Terim’in Belhanda’ya, “Orta alanda top ayağına geldiğimi Henry’yi ara ve onu savunma arkasına kaçır. Senin atacağın isabetli paslarla Henry’yi topla buluşturacağız ve bu şekilde sonuca gideceğiz” dediği, Younes’in de “Siz merak etmeyin hocam” diyerek cevap verdiği belirtildi.

20 YIL SONRA TARİH YAZALIM

Ardından Onyekuru’ya dönen Fatih Terim’in, “Bu maç bizim için çok önemli biliyorsun. Şampiyonluk için bu mücadeleden üç puan çıkarmalıyız ve en büyük gol ayağımız da sen olacaksın. Savunma arkasına sık sık koş. Younes direkt seni topla buluşturacak. Ancak ofsayta dikkat et, sakın ofsayta düşme”ifadelerini kullandığı kaydedildi. Terim, Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet hasretinin bitmesi gerektiğini vurgulayarak, “20 yıl sonra tarih yazalım” diyerek tüm takıma seslendi. (Güneş)