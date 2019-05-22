Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Ryan Babel'le ilgili sorulara, "İmza atıldı-atılmadı bir şey söyleyemem. Bir hafta sonra çalışmalar başlayacak" yanıtını verse de Hollandalı yıldızın sarı-kırmızılı takıma transferi kesinlik kazandı. Devre arasında Londra'ya giden Babel'in İstanbul'daki evini boşaltmadığı ortaya çıktı. Fulham küme düşünce boşa çıkan 32 yaşındaki oyuncuya Fenerbahçe de teklif yaptı. Ancak FFP kıskacındaki sarı- lacivertliler, Babel için menajeri Winny Haatrecht'ın istediği 2.5 milyon Euro imza parasını vermeyi kabul etmedi.

MALİYETİ 3.5 MİLYON EURO

G.Saray bonservisi elindeki Babel'e 2.5 milyon Euro imza parası verince transferde ezeli rakibine çalım attı. 2.2 milyon Euro garanti paradan 2 yıllık sözleşme imzalayan Babel'in imza parası ile G.Saray'a bir sezonluk maliyeti 3.5 milyon Euro olacak.

(Sabah)