İlk 11’de yer bulamayan fakat 66. dakikada sahaya giren Brezilyalı, Sarı- Lacivertliler’in korkulu rüyası oldu! 64’te kırmızı kart gören Skrtel’ın hamlesi olarak Leandrinho’yu sahaya süren teknik direktör Ahmet Taşyürek, bu seçimi başarılı oldu. 89. dakikada Ümraniyespor’da sol kanattan ceza sahasına giren Leandrinho, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1. İlk maçtaki skor avantajını koruyan Ümraniyespor, ikinci mücadelede de sürpriz bir gol buldu ve adını üst tura yazdıran taraf oldu.

İHA