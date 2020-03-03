Fenerbahçe'de kötü gidişatın ardından Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Bu kararın ardından rakip takım taraftarları sosyal medya paylaşımlarıyla bu kararı tiye aldı.

KURTARABİLİRLER!

Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim'in üzerine Fenerbahçe eşofmanı yerleştirdikleri fotoğrafın altına, "Fenerbahçe'yi Terim'den başkası kurtaramaz" yazdılar. Beşiktaşlı taraftarlar ise Şenol Güneş'in fotoğrafına Fenerbahçe eşofmanı yerleştirdiler. Siyah-Beyazlı taraftarlar Güneş'in fotoğrafının altına, "Fenerbahçe'yi kurtarsa kurtarsa Şenol Güneş kurtarır" yazdılar.

Terim ve Güneş'e F.Bahçe eşofmanı giydiren taraftarlar Sarı-Lacivertli yönetimle dalga geçti.

ALİ KOÇ DA NASİBİNİ ALDI

Taraftarlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için de espri dolu paylaşımlar yaparak Koç'un icraatlarını eleştirdi.

Kaynak: Takvim