Fenerbahçe ’de Süper Lig’de ilk yarının ardından önemli bir konu dikkat çekti. Sezon başında transfer döneminde kadrosuna çok sayıda takviye yapan ve özellikle yabancı oyuncu konusunda çalışmalar yürüten sarı-lacivertlilerde yükü sırtlanan eski yıldızları oldu.





Joao Pedro, Luan Peres, Alioski, Gustavo Henrique, Lincoln, Bruma gibi önemli isimleri kadrosuna takviye eden Fenerbahçe’de buna karşın 2020-21 sezonunda transfer edilen Enner Valencia ve Attila Szalai öne çıktı.

GOLLER VALENCİA'DAN

Szalai, savunmada ligde 19 maçın 18’inde forma giydi ve en fazla süre alan isim oldu. Macar stoper bin 620 dakika süre aldı. 24 yaşındaki futbolcu, toplamda ise 2 bin 740 dakika en fazla süre alan oyuncu konumunda. Forvet hattında da Enner Valencia, golleriyle takımını sırtladı. Süper Lig’de de gol krallığı yarışında 15 golle ilk sırada gelen Ekvadorlu futbolcu, bu sezon toplamda ise 26 resmi maçta 17 gol attı, 4 asist yaptı.

Valencia’nın ligde özellikle gol attığı 7 maçta sarı-lacivertliler galip gelmeyi başardı. Szalai ve Valencia, teknik direktör Jorge Jesus’un en güvendiği futbolcular olarak ilk 11’in değişilmezi oldu.

SAKATLIK KABUSU

Sarı-lacivertlilerde bu sezon özellikle yabancı transferlerde sakatlık kabusu adeta bitmek bilmedi. Joao Pedro ve Luan Peres gibi kariyerlerinde daha önce hiç bu kadar uzun sakatlık süreçleri yaşamayan yıldızlar, Fenerbahçe’de büyük bir şanssızlıkla karşılaştı.

Joao Pedro özellikle geldiği günden bu yana 3 farklı sakatlık yaşadı. Luan Peres de iyi başladığı sezonda Rennes maçındaki talihsiz sakatlıkla 4 aydır formaya hasret kaldı. Bruma gelir gelmez iki sakatlık yaşadı ve yabancı kontenjanına takıldı. King de Dünya Kupası öncesinde 2 farklı sakatlıkla karşılaştı. Gustavo Henrique ve Lincoln de sakatlık yaşayan diğer isimler oldu.

27 FARKLI FUTBOLCU

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, bu sezon ligin ilk yarısında 17’si yabancı, 10’u yerli toplam 27 oyuncuya forma şansı verdi. Altay Bayındır ve Attila Szalai’den sonra Ferdi Kadıoğlu 17 maçta sarı-lacivert formayı terletirken, gösterdiği mücadeleyle de takdir topladı. 17 yaşındaki Arda Güler, takımda top koşturan en genç oyuncu olarak dikkat çekti. Arda, oynadığı 6 karşılaşmada 50 dakika süre aldı ve 2 gole imza attı.

ÇALIŞMAYA DEVAM

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın akşam evinde Çaykur Rizespor ’la karşılaşacak Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor. Jorge Jesus yönetimindeki antrenman salonda dayanıklılık programıyla başladı. Ardından sahaya inen futbolcular ısınma ve koşu çalışmaları gerçekleştirdi. Son bölümde de taktiksel ve bireysel çalışmalar üzerinde duruldu. (Milliyet)