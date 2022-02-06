Fenerbahçe kulüp için simge olmuş, daha önce teknik ekipte yer almış eski hocalarına karşı bu sezon aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekerken son darbeyi Emre Belözoğlu vurdu.

Teknik adam olarak Kadıköy'e ilk kez çıkan Belözoğlu, Aykut Kocaman, Erol Bulut ve Volkan Demirel'den sonra Fenerbahçe'den puan alan 4. isim oldu. İlk yarıda Kocaman Başakşehir'deyken Fenerbahçe'yi 2-0 yendi. Erol Bulut, Gaziantep FK'nın başında 3-2'lik Fenerbahçe galibiyeti yaşadı. Volkan Demirel yönetimindeki Karagümrük ise 1-1'lik skorla Fenerbahçe'den puan almıştı.