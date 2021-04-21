Fenerbahçe HDI Sigorta'yı final serisinde 3-1 mağlup eden Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin şampiyonu oldu. Play-Off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart karşılaşmasının ardından düzenlenen törende Ziraat Bankkart oyuncularına madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu, şampiyonluk kupasını ise TVF Asbaşkanı Suat Güler takdim etti.

Sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe HDI Sigorta takımına ise şiltini TVF Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay verdi.

Final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) Ziraat Bankkart takımından Arslan Ekşi seçildi. Milli voleybolcu ödülünü TVF Asbaşkanı Suat Güler'den aldı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Gül

Fenerbahçe HDI Sigorta: Hoag, Vigrass, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Hasan Sıkar, Nwachukwu, Halil İbrahim Kurt)

Ziraat Bankkart: Van Garderen, Emin Gök, Ter Maat, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Can Ayvazoğlu, Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun, İzzet Alp Akkuş)

Setler: 31-29, 19-25, 25-27, 27-25, 11-15

Süre: 163 dakika (36, 34, 37, 37, 19)

AA