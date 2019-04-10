Fenerbahçe'yi derbiye Volkan Demirel hazırlıyor!

Fenerbahçe’de kaptan Volkan Demirel motivasyon çalışmalarına başladı. Takım arkadaşlarıyla toplantılar yapan tecrübeli file bekçisi, derbinin önemini anlatıyor.

10 Nisan 2019, Çarşamba 10:49 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'yi derbiye Volkan Demirel hazırlıyor!

Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak Galatasaray derbisi öncesinde morali bozulan Fenerbahçe’de, kaptan Volkan Demirel dümene geçiyor. Tecrübeli file bekçisi, pazar günü oynanacak zorlu mücadele öncesinde arkadaşlarıyla toplantılar yapıp, derbinin camia ve taraftar için önemini anlatıyor. Maç saatinde stadın şölen yerine döneceğini tüm takıma aktaran Volkan, taraftarları mutlu etmek ve çıkış yakalamak için derbiyi kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını vurguladı.

ONLARI ELİ BOŞ GÖNDERELİM

DÜNKÜ idman sonrasında tüm takıma seslenen Volkan’ın “Evimizde ilk defa Galatasaray derbisi heyecanını yaşayacak olanlar var. Biz burada tam 19 yıldır yenilmiyoruz ve bunların birçoğuna ben şahit oldum. Pazar günü de yine yenilmeyeceğiz. Bu heyecan başka. Bu maçı kazanmaktan başka çaremiz yok. Galatasaray’ı buradan eli boş gönderelim. Normal şartlarda stadımızda gördüğünüz atmosferin kat ve kat fazlası olacak… Taraftarımıza galibiyet hediye etmeliyiz” dediği öğrenildi.

Kaynak: Güneş

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