İsla da sarı kart cezalısı durumunda. Kanarya’da ayrıca küfürlü tezahürat ile sahaya yağdırılan koltuk, para, şişe gibi yabancı maddeler nedeniyle de ağır bir cezanın gelmesi bekleniyor. Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues’in de sakatlıkları sürüyor.

Rekor egale olacak!

Fenerbahçe’nin tarihinde lig şampiyonluğu görmeden geçirdiği en uzun süre 6 sezon Sarı-Lacivertliler, 1989-1994-1995 seneleri arasında mutlu sona hasret kalmıştı. Kanarya, bu sezon rekoru egale etmeye hazırlanıyor. En son 2014’te Ersun Yanal yönetiminde şampiyon olan Fenerbahçe, Galatasaray yenilgisiyle zirve yarışına büyük oranda havlu attı. Kalan 11 haftada büyük bir mucize gerçekleşmezse, Sarı-Lacivertliler’in hasreti 6 sezona çıkacak.

Artık hedef kupa

Sarı-Lacivertliler, Galatatasaray mağlubiyetiyle sadece şampiyonluk yarışına havlu atmadı. 2. olup, Şampiyonlar Ligi vizesi alma şansını da iyice azalttı. Fenerbahçe’de bu nedenle artık rota Ziraat Türkiye Kupası... Kupayı kazanan takımın Avrupa Ligi’ne direkt gruplardan başlaması büyük avantaj. Hareketli bir yaz dönemi geçirmesi beklenen Sarı-Lacivertliler, ön eleme derdiyle uğraşmamak için kupaya büyük önem veriyor. Fenerbahçe, yarı finalde Trabzonspor ile eşleşmişti.

Kruse: Hepimiz üzgünüz

Alman yıldız; Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor’un ardından Galatasaray’a da gol attı. Ancak Kruse’nin penaltıdan kaydettiği bu sayı, 20 yıllık yenilmezlik serisini korumaya yetmedi. Dün sosyal medya hesabından açıklama yapan tecrübeli hücum oyuncusu, “Kötü gece için üzgünüm. Hepimiz çok üzgünüz. Unutulmasını sağlayamayız ama geri dönmek için, kulüp için, taraftar için, formamızdaki renkler için her şeyimizi vereceğiz” dedi.