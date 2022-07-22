Teknik direktör Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarınım sürdüren Fenerbahçe 'nin takviye yapmayı planladığı sol bekte sürpriz bir isim gündeme geldi.

Brezilya basınından BOL'da yer alan habere göre Santos'un teknik direktörü Lisca, Fenerbahçe'nin Felipe Jonatan ile ilgilendiğini açıklarken, şu sözleri dile getirdi: "Felipe Jonatan'ın takımda kalmasını isterim. Fenerbahçe'nin girişimleri ne durumda bilmiyorum. Eğer görüşmeler olumlu yöndeyse kimseyi takımda zorla tutmam. Felipe'nin bize çok yardımı dokunacağına inanıyorum."

Daha önce de anıldı

Felipe Jonatan'ın ismi geçtiğimiz sezonun ara transfer döenminde de Fenerbahçe ile anılmış ve Santos'un Sarı-Lacivertli ekipte gelen 2 milyon Euro'luk teklifi reddettiği iddia edilmişti.

2019 yılından bu yana Santos forması giyen 24 yaşındaki Brezilyalı sol bekin takımıyla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



