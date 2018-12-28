Spor Toto Süper Lig’de ilk yarıyı 16 puanla 17. basamakta tamamlayan Fenerbahçe’yi zorlu bir ikinci yarı bekliyor. Süper Lig’in 18 takımla oynandığı son 24 sezonda ilk yarıyı son üç sırada bitiren toplam 72 ekibin 46’sı, yani yüzde 64’ü küme düştü. Ayrıca, yine son 24 sezonda

ilk yarıyı 17. basamakta bitiren takımlardan sadece 6’sı ligde kalabildi. Son 10 yılda ise bu rakam sadece bir... Fenerbahçe’nin de öncelikle hedefi 2014-15’te ilk yarıyı 17. bitirip kümede kalan Sivas’ın başarısını tekrarlamak olacak. Geçen sezonsa F.Bahçe’nin şimdiki yerinde bulunan Gençlerbirliği düşmüştü.

ATİKER KONYASPOR 36'YLA KURTARDI

Peki Fenerbahçe’ye kümede kalması için kaç puan yeterli olacak? Son 24 sezonda sezonu küme düşme hattının bir üst basamağında olan takımlara bakıldığında, 34 puanla ligde kalan dört ekip görünüyor: Denizlispor (1995/96), Diyarbakırspor (2004/05), Sivasspor (2009/10), Kayserispor (2015/16). Buna göre, Fenerbahçe’nin Süper Lig’de kalması için 18 puana daha, yani en az 6 galibiyete ihtiyacı var. Bununla beraber 20032004’te Bursaspor 40 puanla küme düştü. Geçen sezonsa 33 puanlı Osmanlıspor küme düşerken 36 puanlı Atiker Konyaspor Süper Lig’de kalmayı başarmıştı.

SAHADA KRİZDE DIŞARIDA ŞAMPİYON

Fenerbahçe için sportif anlamda çok kötü bir ilk yarı geride kalsa da saha dışı son derece olumlu bir tablo vardı. Ülker Stadı’nda 38 bin ortalamaya oynayan sarı lacivertli ekip bu alanda lig lideri... Sarı lacivertliler geçen sezona göre taraftar sayısını yüzde 20 artırmış durumda. Fenerium gelirleri geçen sezona göre yüzde 40 artarken, sadece forma satışı bile 185 bin civarında. Tüpraş, Aygaz, Avis, Beko, Opet, HDI Sigorta ve Damat&Tween gibi firmalarla sponsorluk anlaşması yaparak bu alanda da rakiplerini geride bırakan Fenerbahçe, sosyal medya etkileşiminde dünya lideri durumunda.

Kaynak: Hürriyet