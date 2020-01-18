Şu ana kadar Simon Falette transferi yapabilen Fenerbahçe, limit aşımı sebebiyle Gineli futbolcunun lisansını çıkartamamıştı. Transferde elini rahatlatmak isteyen sarı-lacivertlilerde gözler mevcut futbolcuların satışına çevrilmişti.

Alper Potuk, Adil Rami, Mehmet Ekici ve Miha Zajc'ı satış listesine koyan Fenerbahçeli kurmaylar, Sloven futbolcu Miha Zajc'ın transferi için bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu.

TRANSFER AN MESELESİ!

Sarı-lacivertli takımda artık Miha Zajc'ın Brescia'ya transferi an meselesi... İtalyan kulübü, Fenerbahçe'ye resmi teklifini sundu. Sloven oyuncu için 1 milyon euro kiralama bedeli ve 3 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu olmak üzere toplamda 4 milyon euro önerdi.

F.BAHÇE OPSİYONUN 4 MİLYON OLMASINI İSTİYOR!

Fenerbahçe ise zorunlu satın alma opsiyonunun 4 milyon euro olmasını istiyor. İmzaların birkaç gün içinde atılması bekleniyor.

ZAJC YERİNE RODRIGUEZ

Sloven orta sahadan gelecek rakam, Ricardo Rodriguez'in transferinde kullanılacak. 25 yaşındaki Zajc'ın Brescia'ya gitmeyi kabul ettiği, Ersun Yanal'ın da transfere onay verdiği bildirildi. (Sabah)