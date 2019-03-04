Fenerbahçe'de sezon başı yapılan transferler beklentileri karşılayamazken Ocak ayı transfer döneminde takıma katılan oyuncular havayı tersine çevirdi. Yeni transferler takıma direkt katkı sağlarken sezon başında takıma katılan Slimani ve Benzia gibi oyuncular kadroya bile giremiyor. İşte yeni transferlerin bu haftaya kadar gösterdiği performanslar.

Sadık Çiftpınar

Çocukluğundan beri hayalini kurduğu Çubuklu’ya kavuşan Sadık, mücadeleci yapısıyla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi. Başarılı oyuncu, savunmadaki katkısıyla yetinmedi. Malatya maçında vurduğu kafa vuruşunda kaleciden dönen topu Topal ağlara gönderip galibiyeti getirdi. Sadık, Beşiktaş derbisinde ise önemli bir gole imza attı.

Serdar Aziz

Kayseri maçında yenen golde hatası vardı, Fenerbahçe macerası kötü başladı. Milli savunmacı, Rize karşısında ise galibiyetin mimarı oldu. Serdar, önce golüyle takımını 2-1 öne geçirdi. 28 yaşındaki stoper, Sarı- Lacivertliler 10 kişi kalan rakibi önünde 2-2’yken zor anlar yaşarkan kazandırdığı penaltıyla galibiyeti getirdi. Serdar, rekabette iddialı olduğunu gösterdi.

Miha Zajc

Sloven oyuncu, transferin son gününde takıma katıldı. İlk kez Konya karşısında görev yapan Zajc, Beşiktaş derbisinde tarihi geri dönüşün ilk golüne imza attı. O karşılaşmada yüzde 93’lük pas isabeti yakaladı. 23 yaşındaki oyuncu Rize karşısında ise Soldado’nun eşitliği getiren golünde pozisyonu başlatan isimdi. Zajc henüz beklentileri tam olarak karşılayamasa da katkı vermeyi başardı.,

Victor Moses

Sarı-Lacivertliler’in ocak ayındaki en heyecan verici transferi Nijeryalı yıldız oldu. Moses, Fenerbahçe kariyerine hızlı başladı, Göztepe maçında çok şık bir gole imza attı. Başarılı oyuncu, son dönemde düşüşe geçmişti ancak Çaykir Rizsepor karşısında geri döndü! 84. dakikada beyaz noktanın başına geçen Moses, kaleci Gökhan’ı ters köşeye yatırarak galibiyeti getirdi.

Tolgay Arslan

Yeni transferler arasında skora katkı vermeyen tek isim Tolgay Arslan. Ancak gurbetçi orta saha oyuncusu, bu futbolcular arasında en istikrarlı olanı... Tolgay, görev yaptığı her maçta, savunmayla hücum arasındaki bağlantıyı çok iyi sağladı, paslarıyla takımını yönetti. Defansa da yardım eden 28 yaşındaki oyuncu, Ersun Yanal’ın kendisine olan güvenini boşa çıkartmadı.