Fenerbahçe ile Sanmar arasında yapılan “Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Forma Sırt Sponsorluğu” anlaşmasının imza töreni, 21 Kasım Pazartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde yapılacağı açıklandı.

Fenerbahçe açıklama yaptı!

Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyemiz Simla Türker Bayazıt ve Sanmar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gürün ve Sanmar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cem Seven ile Fenerbahçe Opet Takım Menajerimiz Pelin Çelik, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın kaptanı Eda Erdem Dündar ve oyuncusu Macris Carneiro’nun katılımlarıyla düzenlenecek imza töreni, saat 14.00’de basına açık olarak gerçekleştirilecektir.

Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız.