Fenerbahçe’ye yeni iş ortağı

Fenerbahçe , şartlı taraftar destek platformu olan FanSupport ile düzenlenen basın toplantısı ile iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre Fenerbahçeli taraftarlar takıma şartlı bağışta bulunabilecek. Ülker Stadı’nda yapılan basın toplantısına Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan ve FanSupport Genel Koordinatörü Mehmet Özdemir katıldı. İlk olarak açıklamalarda bulunan Burak Kızılhan, yeni nesil projelere yenisini eklediklerini dile getirerek, "Söylediğimiz gibi göreve geldiğimizden beri sürdürülebilir gelir kaynaklarına ulaşması için yeni nesil projeler içindeydik. Helpsteps, mobiloyun gibi birçok proje ile geleneksel gelir dışında bu projelerle taraftarların kulübümüze yakın olmalarını sağladık. Kulübe destek olmalarını sağlamış olduk. Bugün de yeni nesil projelere yenisini eklemiş olduk. Bu projeyle Fenerbahçe olarak bir ilke imza atmış olacağız. Kısa süre içerisinde FanSupport ile hem genel başarı desteğinde hem de müsabaka özelinde destek olabilecekler. Fenerbahçe taraftarlarımızın tribünlerdeki sonsuz desteği ile sahada kazanırken FanSupport ile kazanç elde edeceğiz. Uygulama aktif olduğunda bilgilendirmeyi yapıyor olacağız. Fenerbahçe’nin en büyük destekçisi taraftarların yoğun ilgi göstereceğine inancım tam" şeklinde konuştu.

“Hedeflerimizi tamamen tutturduğumuzu söylersem doğru olmaz”

Gelir oluşturmak için yeni projeleri sarı-lacivertli kulübe kazandıracaklarını aktaran Burak Kızılhan, hedeflerini henüz tutturamadıklarını belirterek, “Fenerbahçe özelinde değil Türk sporundaki bütün kulüplerin ciddi finansal sıkıntı içinde olduğunu biliyoruz. Maalesef daha iyi günlere gideceğimize kötü günlere gidiyoruz. Bazı gelirlerin sürdürülebilir olması lazım. Göreve geldiğimiz günden beri hep beraber değişik farklı gelir kalemleri oluşturmaya çalışıyoruz. Futbol takımı özelinde masraflar iki kat artmış durumda. Uçak olsun deplasman olsun. Bizim sürekli yeni projeler kazandırmamız lazım. Hedeflerimizi tamamen tutturduğumuzu söylersem doğru olmaz. 10 ayda 4-5 projemiz daha var. Önümüzdeki sezon diğer projelerimizi imzalayacağız. Gelir arttırmak için her şeyi yapacağız” değerlendirmesini yaptı.

Mehmet Özdemir: "Taraftarların kulüplerine başarı kazanç odaklı destek olacağını vurgulamak istiyorum"

FanSupport Genel Koordinatörü Mehmet Özdemir de başarı kazanç odaklı hizmet verdiklerini ifade ederek, "Türkiye’de ciddi bir çalışma ile başta Cumhurbaşkanı Yatırım Ofisi, ilgili bakanlıklar, Türkiye Futbol Federasyonu’nun destekleriyle projeyi geliştirdik. UEFA, FIFA ve Avrupa Kulüpler Birliği nezdinde çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu çalışmalarda Avrupa Kulüpler Birliği yönetim kurulu üyesi Ali Koç’un vizyonu ve projeyi benimsemesiyle Türkiye’de kulüpler birliği ile italya ve ispanyada kulüp görüşmeleri ekledik. Fenerbahçe ve Türkiye’de platforma dahil olacak diğer kulüplerle İspanya’da faaliyetlerimize hız verdik. Atletico Madrid, Barcelona gibi kulüplerle görüşmelerimiz devam ediyor. Özellikle taraftarlarımızın kendi kulüplerini başarı kazanç odaklı destek olacağını vurgulamak istiyorum. Futbol dışında tüm spor müsabakalarını içine katacak olduğumuzdan sporun birleştirici gücü ile başarı kazanç odaklı destek verecekler” diye konuştu. Özdemir, 5 kıtada 65 spor dalında hizmet odaklı teknoloji şirketi olarak hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.

İHA