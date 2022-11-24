Jorge Jesus yönetiminde sezona oldukça iyi başlayan Fenerbahçe , devre arasında sürpriz bir yıldız transferi gerçekleştirebilir. Sarı-Lacivertliler'e Hollandalı yıldız oyuncunun ismi önerilirken bu öneri, akıllara daha önce Fenerbahçe forması giyen Hollandalı oyuncuları getirdi.





Millilere izin yok

Fenerbahçe, yarından itibaren hazırlıklarına tekrar başlayacak. Jorge Jesus’un, lige ara verildikten sonra Milli göreve giden öğrencilerine ekstra izin vermesi bekleniyordu. Ancak böyle olmadı.

Portekizli teknik adamın tüm öğrencilerine mesaj göndererek yarın herkesin Samandıra’da olması talimatı verdiği öğrenildi. Dünya Kupası’nda bulunan Enner Valencia ve Michy Batshuayi dışındaki tüm futbolcuların ilk idmanda yer alacak.

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Mainz, Dennis’i kaptırmak istemiyor

Sarı-Lacivertiler, ocak ayı için Mainz’ın gurbetçi yıldızı Dennis Kaygın’ı hedefine almıştı. 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ancak Mainz, U19 takımında 9 maçta 10 gol, 1 asistlik performans sergileyen Dennis’i kaptırmamak için harekete geçti.

Bild Gazetesi, Mainz altyapısından yetişen Andre SChürrle’ye atıfta bulunarak, aralarında Dennis Kaygın’ın yer aldığı 4 oyuncunun yeni Schürrle olma potansiyeli taşıdığını yazdı. Mainz Sportif Direktörü Christian Heidel, Dennis Kaygın’ın sözleşmeisini uzatıp seneye A takımda şans vermek istediklerini söyledi.





Hollandalılar Fenerbahçe'yi sever

Barcelona'nın Hollandalı yıldızı Depay'ın Fenerbahçe'ye önerilmesi, yıldız oyuncunun sarı-lacivertli formayı giyen vatandaşlarını akıllara getirdi.

İspanya, İtalya ve İngiltere’deki transfer dedikoduları köşelerinde Mempnis Depay- Fenerbahçe iddiası fazlasıyla heyecan yarattı. Barcelona, Hollandalı yıldızla yollarını ayırmak istiyor. İspanyol devi, ocak ayında 28 yaşındaki oyuncuyu 5 milyon Euro’ya bırakmaya hazır. Barça, menajerler aracılığıyla Depay’ı Avrupa’dan birçok kulübe önerdi. Bunların arasında Sarı-Lacivertliler’in de olduğu öne sürüldü.

Memphis Depay isminin 12. adamı heyecanlandırmasının tek nedeni, yıldız bir oyuncu olması değil. Fenerbahçe tarihindeki neredeyse her Hollandalı oyuncunun başarılı işlere imza atarak takımdan ayrılması.





PvH’la 2 şampiyonluk

Kulüp tarihindeki ilk Hollandalı, 2003’te imza atan Pierre van Hooijdonk oldu. Dönemin Avrupa’daki en iyi forvetlerinden biri olan PvH, frikik golleriyle hafızalara kazındı, 62 maçta 35 kez ağları sarsıp, 15 de asist yaptı. Hollandalı efsane, Fenerbahçe’de forma giydiği iki sezonda da şampiyonluk yaşadı.

Dirk Kuyt

2012’de ise bu kez Liverpool’un yıldızı Dirk Kuyt’ın yolu Kadıköy’e düştü. Savaşçı yapısı, hırsı, bir an olsun mücadeleyi bırakmamasıyla taraftarın gönlünü fetheden Kuyt, 3 sezonda 130 karşılaşmada oynadı, 37 gol atıp 24 de asist yaptı. Hollandalı oyuncu, 2013-14’te Fenerbahçe’nin yaşadığı son şampiyonluğunu mimarlarından biri oldu.

Robin van Persie'den 87 maçta 36 gol

Manchester United’tan 2015’te transfer edilen Robin van Persie, sadece Hollandalılar arasında değil, kulüp tarihinin en büyük yabancı transferlerinden biri oldu. İmzayı attığında tüm dünya basınında büyük ses getirdi. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe günleri pek iyi hatırlanmıyor. Yaşadığı sakatlıklar, formsuz dönemleri nedeniyle hayal kırıklığı yarattı. Ancak ‘kötü’ performansıyla bile 87 maçta 36 kez ağları sarsıp, 7 golün hazırlayıcısı oldu.

Lens’ten 15 asist

Jeremain Lens, 2016’da Advocaat’ın tavsiyesiyle kiralık olarak geldi. 36 mücadelede 5 gol atarken tam 15 asist yaptı.

Gregory van der Wiel

Fenerbahçe'nin bir diğer Hollandalı'sı Gregory van der Wiel ise 2016-2017 sezonunda sarı-lacivertli forma ile 17 maça çıkmış ve 1 asistlik katkı sağlamıştı. Wiel, 2019 yılında futbol kariyerini sonlandırdı.

Vincent Janssen

Fenerbahçe’nin son Hollandalı’sı Vincent Janssen ise 2017-18 sezonunda kiralandı ancak sakatlığı nedeniyle sadece 18 maçta oynayabildi. Başarılı forvet 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

Aslıhan Çil