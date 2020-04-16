Fenerbahçe'ye yeni hoca adayı! Marco Giampaolo

Son dakika... Fenerbahçe'de transfer ve hoca arayışları tüm hızıyla sürerken sürpriz bir isim bugün gündeme geldi. Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe, son olarak Milan'ın eski çalıştırıcısı Marco Giampaolo'yu gündemine aldı.

16 Nisan 2020, Perşembe 07:41 Son Güncelleme:
Abone Ol Google News
- A +
Fenerbahçe'ye yeni hoca adayı! Marco Giampaolo

Teknik direktör arayan Fenerbahçe'de Blanc, Di Francesco ve Wilmots'ın ardından adaylar arasına bir isim daha katıldı. Sarı-lacivertli yönetimin görüştüğü son hoca, Milan'daki kariyeri çok kısa süren Marco Giampaolo oldu.

52 yaşındaki Giampaolo'nun oyuncu yetiştirici özelliğinin olması Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ilgisini çekiyor. Bu sezon başında Sampdoria'dan Milan'a iddialı şekilde gelen İtalyan hoca 7 maçta sadece 3 galibiyet alınca gönderilmişti.

Marco Giampaolo kimdir? Marco Giampaolo'nun kariyeri


İlgili Haberler
Dirar: Türkiye’nin en büyüğündeyim

Sarı Lacivertliler, corona virüs karantinası bitimine kadar yeni hoca adayları arasında bir seçim yapması bekleniyor. 

Sabah

İlgili Haberler
Erol Bulut: Herkes büyük takımda çalışmak ister


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...