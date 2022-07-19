Fenerbahçe 'de 'şampiyonluk' parolasıyla yola çıkılan sezonda transferde hamleler üst üste geldi. Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un transfer raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler gündemine sürpriz bir ismi dahil etti. İşte ayrıntılar...

BREZİLYA EKOLÜ

Fenerbahçe'de transfer çalışmalarında Brezilyalı oyunculara ağırlık verildi. Sarı-lacivertliler, Lincoln Henrique ve Willian Arao'yu transfer etti. Cagliari forması giyen bir diğer Brezilyalı Joao Pedro'yla da anlaşma sağlandı. Joao Pedro'nun sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

FORVET HATTINDA DEĞİŞİM

Sarı-lacivertlilerde forvet hattında değişim de yaşandı. Süper Lig devinde Joshua King ve Tiago Çukur sezon öncesi takıma dahil edildi. Allahyar Sayyadmanesh, Hull City'e transfer oldu. Mbwana Samatta ve Mergim Berisha'yla yolların ayrılmasının an meselesi olduğu belirtildi.

YENİ İDDİA BREZİLYA'DAN

Fenerbahçe'de transfer konusunda gelişmeler devam ederken son iddia Brezilya'dan geldi. Vascainonet'in haberine göre; Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda Lucas Figueiredo transfer listesine dahil edildi.

20 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Vasco Da Gama formasıyla Brezilya Serie B'de 17 müsabakada süre aldı. Genç santrafor bu maçlarda rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Lucas Figueiredo takım arkadaşlarına 2 gol pası verdi. (Skorer)