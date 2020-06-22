Fenerbahçe’de, Max Kruse’nin ayrılığı sonrası takviye yapılacak bölgeler arasına forvet arkası pozisyonu da eklendi. Sarı- Lacivertliler’in gündemine, daha önce de transferi için girişimde bulunan Rafinha Alcantara geldi.

Brezilyalı futbolcunun geçen sezonun devre arasında kiralanması için harekete geçilmişti. Ancak kasım ayında dizindeki bağları kopunca, bu transfer rafa kalkmıştı. Yönetim, bu sezon Celta Vigo’da kiralık olarak iyi bir sezon geçiren 27 yaşındaki futbolcuyu yeniden gündemine aldı.

Başkan Ali Koç’un Barcelona ile olan ilişkilerini kullanarak bu transferi bizzat bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Rafinha, forvet arkası ve sağ kanadın yanı sıra orta sahanın ortasında da görev yapabiliyor. Yıldız futbolcu, dün takımı Celta Vigo’nun Alaves’i 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol attı.