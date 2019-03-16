Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta mücadelesinde dün akşam Ülker Stadı’nda Sivasspor’u ağırlayan Fenerbahçe’yi taraftarları yalnız bırakmadı. Karşılaşmanın hafta içinde ve saat 20.30’da başlamasına ek olarak aynı saatte basketbol takımının İstanbul’da maçı olmasına rağmen 50 bin kişilik stadyumun 32 bin 403’lük bölümü doldu. Karşılaşmadan önce Yanal’ı tribünlere çağıran taraftarlar, deneyimli teknik adam lehine tezahürat yaptı. Yanal da tribünlere alkışla karşılık verdi.

Tepki sonrası...

Sarı-Lacivertliler, karşılaşmanın başlamasının ardından takımlarına desteği artırdı. Konuk ekip Sivasspor’un 73. dakikada Özer Hurmacı’yla bulduğu golün ardından kısa süreli bir şok yaşayıp Ersun Yanal’ın öğrencilerine yaklaşık 1 dakikayı aşkın tepki gösteren taraftarlar, 74’te Soldado ve 86’da da Mehmet Ekici’nin golleriyle öne geçmelerinin ardından adeta sevinçten çılgına döndü. Mücadelenin 2-1’lik Fenerbahçe galibiyetiyle son ermesinin ardından taraftarlar, zafer şarkılarıyla takımı uğurladı.