Fenerbahçe ’nin transferde 1 numaralı golcü adayı olan Vincent Aboubakar konusunda güzel gelişmeler yaşanıyor. Al Nassr’ın, Cristiano Ronaldo’yu transfer ettikten sonra Kamerunlu yıldızı gözden çıkarması bekleniyordu. Suudi ekibi için bu durum zorunlu bir hale geldi.

Al Nassr’ın yabancı kontenjanı dolu. Bu nedenle tarihe geçen transferle imza attırdığı Cristiano Ronaldo’nun lisansı henüz çıkartılamadı. Bir kulüp yöneticisi, basına konuyla ilgili verdiği demeçte, “Yabancı oyuncu kontenjanımızın dolu olması sebebiyle Cristiano Ronaldo’nun lisansını henüz çıkartamadık. Bir yabancı futbolcumuzu ya satacağız ya da karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshedeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yüklü tazminat alacak

Suudi medyasına göre bu isim Vincent Aboubakar olacak. Tecrübeli forvetle fesih görüşmelerine başlandığı ve kısa süre içerisinde serbest bırakılacağı kaydedildi. Fenerbahçe bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Suudi Arabistan’dan rakip takımların da Aboubakar’a talip olabileceği kaydedildi. Al Nassr’dan yüklü bir tazminat alacak olan yıldız futbolcunun ise Avrupa’ya dönmeye daha sıcak baktığı kaydedildi.