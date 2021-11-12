Fenerbahçe , ara transfer döneminde önceliği golcü takviyesine verdi. Yıllardır bu bölgedeki soruna çözüm bulamayan, Berisha’dan da umduğunu bulamayan başkan Ali Koç, ocakta kimsenin tartışmayacağı bir isme imza attırmaya kararlı. Hedef listesinde önemli isimler var. Ancak İtalya’dan gelen bir habere göre ilk adım, Kanarya’nın eski gözdesi için atılacak: Vedat Muriç...

Sarri’yle de olmadı

Fenerbahçe, yıldız futbolcuyu geçen sezon yaklaşık 20 milyon Euro gibi müthiş bir bedelle Lazio’ya satmıştı. Ancak 27 yaşındaki forvet için işler istediği gibi gitmedi. Muriç, geçen sezon Simone İnzaghi yönetiminde beklentilerin çok altında kaldı. Bu sezon Sarri ile yeni bir sayfa açan Kosovalı golcü yine hayal kırıklığı yaşattı. Vedat Muriç, bulduğu fırsatları iyi kullanamadı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, yıldız futbolcunun ocak ayında Lazio’dan ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Muriç çok istiyor

Schira, Fenerbahçe’nin Muriç’i kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini yazdı. Ancak başarılı forvet için büyük bir yatırım yapan İtalyan devini kiralama konusunda ikna etmek kolay değil. Sarı-Lacivertli Yönetim, zorunlu satın alma opsiyonu ve performans bonuslarını içeren bir teklifle Lazio’nun kapısını çalmayı planlıyor. Muriç’in Fenerbahçe’ye dönmeyi çok istemesi de yönetimin elini güçlendiriyor. Eğer Lazio’ya Kosovalı oyuncu için başka bir kulüpten daha iyi bir teklif gelmezse, Muriç, sadece 1 sezon giydiği Çubuklu formaya yeniden kavuşabilir.