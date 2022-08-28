Ülkemizi Trabzonspor ile birlikte Avrupa Ligi'nde temsil edecek Fenerbahçe ’nin, B Grubu'ndaki maç programı dün açıklandı ve temsilcimiz adına son derece güzel bir fikstür ortaya çıktı. Kanarya, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu eşleşmesinde elinden kaçırdığı Dinamo Kiev ile aynı gruba düşmesinin ardından bu kulvardaki ilk sınavını yine Mircea Lucescu'nun takımı karşısında verecek. Merakla beklenecek mücadele 8 Eylül Perşembe 19.45'te Kadıköy'de olacak. Kanarya ardından 15 Eylül'de Fransa'da Rennes'le karşı karşıya gelecek. Daha sonra Fenerbahçe, 6 Ekim'de evinde, 13 Ekim'de deplasmanda olmak üzere grubun kağıt üzerindeki en zayıf halkası olan Larnaca ile üst üste iki maça çıkacak.





Birinci olmak çok önemli

Aynı dönemde de Rennes ile Dinamo Kiev, birbirleriyle kapışacak. Kanarya bu süreci kayıpsız atlatması halinde, grupta zirve hedefine çok yaklaşmış olacak. Temsilcimiz kalan son iki maçını ise 27 Ekim'de sahasında Rennes ve 3 Kasım'da da Polonya'da Dinamo ile yapacak. Kupa 2'de birinciler doğrudan son 16 Turu'na kalacak. İkinciler, Şampiyonlar Ligi gruplarından gelecek üçüncülerle son 16 için Play-Off oynayacak. Avrupa Ligi grubunu üçüncü tamamlayan takımlar da Konferans Ligi son 16 Play-Off turundan yoluna devam edecek.