Fenerbahçe 'ye imzası beklenirken iki kulüp başkanının yaşadığı gerilim sonrası transferi rafa kalkan Efecan Karaca adeta yıkıldı. Hürriyet'in verdiği habere göre önceki gün idmana çıkmayan, eşyalarını toplamaya hazırlanırken transferi açmaza giren Alanyalı oyuncunun çok üzüldüğü ve içine kapandığı öğrenildi.

Habere göre Ali Koç’un telefonla arayarak transferin tıkanma nedenini anlattığı yıldız oyuncu dün sabaha kadar telefonunu kapatıp kimseyle görüşmedi. Efecan’ın yaşadığı travmayı atlatması için takım arkadaşları ve yöneticiler seferber oldu.

32 yaşındaki deneyimli oyuncunun ismi altyapısında yetiştiği eski takımı Galatasaray ve Trabzonspor anılıyordu.









Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Efecan Karaca için Trabzonspor'dan resmi teklif almadıklarını söylemişti.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, Fenerbahçe'nin temaslarda bulunduğu Efecan Karaca ile ilgili konuşmuştu.

İtalyan teknik adam Efecan Karaca takımda kalacak mı? sorusuna, ''Efecan Karaca, takımda yeri doldurulamaz bir oyuncu. Onun kalması kritik bir Transfer yapmaktan daha önemli. Oyuncularıma gelen transfer teklifleri beni rahatsız ediyor, çünkü onların kafasını karıştırıyor.'' yanıtını vermişti.







