Fenerbahçe transferde UEFA kararını bekliyor. Transfer konusunda önemli mesafe kat eden Fenerbahçe, UEFA kararı açıklanmadan resmi olarak açıklama yapamıyor.

Sarı-lacivertliler uzun süredir birçok bölge için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli’nin girişimleri sonucu birçok oyuncu ile anlaşıldı. Ancak Finansal Fair Play kriterlerine uymadığı için sarı-lacivertliler UEFA’da üst kurula sevk edildi.

Burada yapılacak inceleme sonrası sarı-lacivertli takımın yol haritası belli olacak. Yönetim de buradan çıkacak karara göre hareket edecek. Eğer mevcut durum devam ederse Fenerbahçe, prensip anlaşmasına vardığı ve bonservissiz olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı isimleri açıklayacak. Eğer aksi bir durum çıkar ve sarı-lacivertliler için cezayı gerektirecek ağır bir karar çıkarsa o zaman daha uygun isimler değerlendirilecek. Bunun için iki liste yapılmış durumda. İyi ve kötü senaryo için planlar belirlendi.

İyi senaryoda Aleksandar Kolarov ve Ljubomir Fejsa gibi isimlerin takıma dahil edilmesi amaçlanıyor.

(Milliyet)