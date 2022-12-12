Fenerbahçe , hücum hattına takviye yapmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'in listesi her geçen gün kabarırken, çalışmalar da yoğunlaştı. Al Nassr'dan ayrılması beklenen Aboubakar ile Slavia Prag'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek Peter Olayinka ve İngiltere Championship’te Bristol City forması giyen Antoine Semenyo'yla ilgilenen Kanarya bir yıldızın da defterini açtı.





Bonservisi: 5 milyon Euro...

Barcelona, kadroda düşünmediği Memphis Depay’ı 5 milyon Euro’ya satış listesine koymuştu. İspanyol devi, menacerler aracılığıyla Hollandalı yıldızı aralarında Fenerbahçe’nin olduğu kulüplere önermişti. Joao Pedro’nun sakatlığı sonrası Sarı-Lacivertliler, 28 yaşındaki oyuncuyu değerlendirmeye aldı. Depay, Dünya Kupası’nda mücadele ettiği için transfer görüşmelerini rafa kaldırmıştı.

Önceliği oynama garantisi

Hollanda’nın elenmesinin ardından yıldız futbolcu için harekete geçen ilk takımın Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma olduğu öğrenildi. İtalyan basını, Sarı-Kırmızılı ekibin Barcelona ve Depay ile temas kurarak transferin mali şartlarını araştırdığını yazdı. 28 yaşındaki golcünün önceliği ise oynama garantisi. Barcelona’da 3 maçta sadece 131 dakika süre alan dünyaca ünlü yıldız, aynı sıkıntıyı yaşamak istemiyor.

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Yoğun çalışma

Fenerbahçe de Hollandalı oyuncunun mali şartlarını soruşturmayı planlıyor. Eğer şartlar uygun olursa, Sarı-Lacivertliler de Depay için harekete geçecek. Golcü oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Barcelona’nın, talep ettiği 5 milyon Euro’nun daha altına ‘evet’ demesi muhtemel. Yönetim, listedeki diğer adaylar Vincent Aboubakar, Peter Olayinka, Antoine Semenyo gibi isimler için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, 8 Ocak’ta başlayacak ara transfer dönemine kadar bu operasyonda büyük ilerleme kaydetmeyi planlıyor.

Livakovic için de dev rakip!

Öte yandan Portekiz basınının Fenerbahçe ve Benfica’ya yazdığı Dominik Livakovic, Dünya Kupası’ndaki performansıyla adeta kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Başarılı file bekçisi, Hırvatistan’ın yarı finale kadar ulaşmasında büyük pay sahibi oldu. Manuel Neuer’in kayak yaparken bacağını kırıp sezonu kapatmasının ardından Bayern Münih, Livakovic için devreye girdi. Alman devinin, ara transfer döneminde 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için Dinamo Zagreb ile pazarlıklara başlayacağı belirtildi.