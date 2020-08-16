Uluslar arası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Fenerbahçe ile Al Nassr arasındaki ödeme kriziyle ilgili son kararını verdi. Fenerbahçe, 10.5 milyon Euro’ya Al Nasr'a sattığı Giuliano için 6.2 milyon Euro’luk taksit tarafına ödenmediği için CAS'a başvurmuştu. Al Nasr cephesi ise kalan ödenecek tutarın 6.2 değil 4.5 milyon Euro olduğunu belirtmişti. Al Nasr yöneticisi Ahmed Al-Amir yaptığı açıklamada, "Faiz ödeme kararına itiraz ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Ödemezse faiz işliyor…

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre CAS, önceki gün görüştüğü davada Fenerbahçe'yi haklı buldu ve Al Nassr'ın talebini reddetti. Bu gelişme üzerine Al Nasr, Fenerbahçe'ye en az 6.2 milyon Euro’luk bir ödeme daha yapacak. Ödemenin gecikmesi durumunda da bu rakamın üzerine faiz binmesi ve Suudi kulübüne transfer yasağı konulması da gündeme gelecek.







