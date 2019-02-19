Fenerbahçe’ye Tolgay müjdesi

Kanarya'ya Tolgay Arslan'dan iyi haber geldi... Zenit maçında sakatlanan ve en az 1 ay takımdan uzak kalacağı tahmin edilen yıldız futbolcu 6 gün içinde takıma geri döndü.

Zenit maçı öncesi ısınma hareketleri yaparken kasığında yaşadığı sakatlık sonucu kısmi yırtık tespit edilen Tolgay Arslan'ın bu kadar kısa bir süre içinde takıma geri dönmesi Teknik Direktör Ersun Yanal'ı da çok sevindirdi. Tecrübeli futbolcunun Zenit'le 21 Şubat Perşembe günü oynanacak rövanş maçı ile Süper Lig'de 25 Şubat Pazartesi günü yapılacak Beşiktaş derbisinde forma giyebileceği öne sürüldü.. (Takvim)

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