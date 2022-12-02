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Fenerbahçe'ye TFF'den Mauricio Lemos cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'ye sezon başında lisansı çıkarılmayan savunma oyuncusu Mauricio Lemos'la ilgili ceza verdi. İşte nedeni...

02 Aralık 2022, Cuma 14:52 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'ye TFF'den Mauricio Lemos cezası!

2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada takımlar hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Sezona şampiyonluk iddiasıyla giren Fenerbahçe de Dünya Kupası sonrası zirvedeki yerini korumak için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda çeşitli takımlarla hazırlık maçları organize eden sarı-lacivertliler son olarak İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'yla karşılaştı. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda ağırladığı rakibini Osayi Samuel, King ve Ferdi'nin golleriyle 3-1 yendi. Bu karşılaşma sonrası TFF, Fenerbahçe'ye para cezası verdi.

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Sezon başı lisansı çıkarılmayan Mauricio Lemos, Rayo Vallecano maçında forma giymişti. Takvim'de yer alan habere göre TFF, lisansı bulunmayan futbolcuların resmi olmayan maçlarda da oynaması yasak olduğu için kulübe 25 bin lira para cezası verdi.

Haberde Fenerbahçe yönetiminin, uygun bir talip çıkması durumunda Lemos ile yollarını ayırmayı planladığı ifade ediliyor.

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MAURICIO LEMOS KİMDİR?

28 Aralık 1995 tarihinde Uruguay'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Defensor altyapısında başladı.

Kariyerinde Rubin Kazan, Las Palmas, Sassuolo, Fenerbahçe ve Beerschot gibi takımlarda forma giydi.

Fenerbahçe'ye 2020 yazında Las Palmas'tan transfer oldu. Sarı-lacivertli formayla çıktığı 15 maçta 1 asist yaptı.

1.87 cm boyundaki Lemos, defans hattında stoper olarak görev yapıyor. 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 300 bin euro...

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