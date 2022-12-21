Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 3-1 yenerek son 16 turuna yükselen Fenerbahçe , hafta sonu oynayacağı Trabzonspor derbisini düşünmeye başladı. Dünya Kupası arasından sonra oynadığı ilk resmi maçı kazanan sarı-lacivertliler, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hem savunma hem de hücum bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, birçok önemli isimle görüşmelerine devam ediyor. Fenerbahçe'ye transfer teklifleri de gelmeye devam ediyor. Genç yıldız için Almanya'dan sürpriz bir transfer teklifi geldi. İşte detaylar...





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FORVETE YENİ ADAY BRERETON DIAZ

Savunma için Samet Akaydın'la imza aşamasına gelen ve kulübü Adana Demirspor'la görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler'de hücum bölgesi için son olarak Brereton Diaz gündeme gelmişti. Blackburn Rovers'ta forma giyen Şilili santrfor, Championship'te 9'u bu sezon olmak üzere son iki yılda 31 gol atarak dikkatleri çekmişti.

Ancak sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Diaz'ın talipleri fazla. İngiliz basını; Everton, West Ham ve Leeds'in de 23 yaşındaki oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığını yazmıştı.

YENİ FERDİ BULUNDU

Ferdi Kadıoğlu’nu Avrupa çapında bir yıldız haline getiren Fenerbahçe, gözünü bir kez daha Hollanda’ya dikti. Yönetim, AZ Alkmaar’ın 19 yaşındaki Ümit Milli golcüsünü kadroya katmak için kolları sıvadı. Fenerbahçe, şimdi Hollanda’dan yeni bir yıldız adayını hedefleri arasına aldı: Yusuf Barası... Alkmaar altyapısından yetişen 19 yaşındaki oyuncu, bu sezon A takımda da şans bulmaya başladı. Hem forvette hem de kanatlarda görev yapabilen Yusuf, yüksek tekniği ve süratiyle dikkat çekiyor.

OSAYİ SAMUEL'E ATLETİCO KANCASI

Fenerbahçe’de çok iyi bir performans sergileyen Osayi Samuel’in adı Premier Lig ekipleriyle anılıyordu. Nijeryalı yıldız için son iddia İspanya’dan geldi. Atletco Madrid’in, Samuel’i yakın takibe aldığı öğrenildi. Sağ bekte Molina dışında alternatifi olmayan teknik direktör Simeone’nin bu bölgeye takviye istediği ve Fenerbahçe’nin yıldızının adaylar arasında olduğu kaydedildi.





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TRANSFERDE FLAŞ GELİŞME

Bir yandan da takımın yıldız isimlerine gelen teklifleri değerlendiren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Altay Bayındır ile birlikte sözleşmesi uzatılmak istenen İsmail Yüksek'le görüşmelere başlayan sarı-lacivertliler, milli futbolcuya senelik 10 milyon TL teklif etmişti.

Oyuncu cephesi ise Fenerbahçe ile yeniden anlaşmayı arzularken, ücretin sabit kalmadan yıllar içinde artmasını talep etmişti.

YENİ TALİP ALMANYA'DAN

Bir yandan İsmail Yüksek F.Bahçe ile yeni sözleşmesini görüşürken diğer yanda ise transfer için nabız yoklayanlar da var...Alman ekibi Bayer Leverkusen'in yetkilileri, sezon başından bu yana takip ettikleri oyuncu için girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

5-6 MİLYON EURO CİVARI TEKLİF

Fenerbahçe yönetimi, İsmail'in sözleşmesini uzatmak isterken Bundesliga'nın önemli takımlarından Leverkusen ise 5-6 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.





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OCAK'TA SATILMAYACAK

Fenerbahçe kurmayları ise ocak ayında kesinlikle oyuncu satışı yapmayı düşünmüyor. Tüm teklifler sezon sonunda değerlendirilmeye alınacak. İsmail Yüksek'in bu olası transferi gerçekleşirse Bayer Leverkusen'de orta alanda forma rekabetine gireceği isimler ise Exequiel Palacios, Kerem Demirbay, Robert Andrich, Nadiem Amiri, Charles Aranguiz olacak. (Sabah)











