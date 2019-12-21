Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Sivasspor’a deplasmanda 3-1 yenilerek lider olan rakibinin 8 puan gerisine düştü. Sarı-Lacivertliler için artık yaşanacak en ufak kayıp bile şampiyonluk yarışından kopmaya neden olabilir. Bu nedenle yarınki Beşiktaş karşılaşması, sezonun belki de kader maçı olacak. Bu kritik müsabaka öncesi 12. adam da harekete geçti. Zaman zaman takımı eleştiren, tepki gösteren taraftar; son derece önemli olan derbide şova hazırlanıyor.

Bunun ilk sinyali de dün antrenmanda verildi. Yüzlerce Sarı-Lacivertli futbolsever, soluğu Samandıra Tesisleri’nde aldı. Tribünlerde meşaleler yakıldı, tezahüratlar tesisleri inletti. Bu atmosfer karşısında ilk etapta şaşkınlık yaşayan futbolcular, daha sonra tek tek tribünleri selamladı.

Büyük moral oldu

Zorlu Beşiktaş maçı öncesi taraftarın desteğini bu kadar yakından hissetmek oyunculara büyük moral oldu. 12. adam, asıl şovu yarınki derbide yapacak. Stadın dört bir yanı pankartlarla ve Sarı- Lacivertli bayraklarla süslenecek, takıma müthiş destek, hakemin ilk düdüğü çalmasından önce başlayacak, tezahüratlar 90 dakika bitmeyecek