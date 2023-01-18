İspanya La Liga ekiplerinden FC Barcelona, geçen sezon Galatasaray 'da kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kaleci Inaki Pena ile ilgili kararını verdi.

GALATASARAY KALESİNİ KORUDU

23 yaşındaki kaleci, geçen sezon Galatasaray ile 8 maça çıkmış ve kalesinde 11 gol görmüştü. Öte yandan, İspanya Süper Kupası final maçında ezeli rakibi Real Madrid'i 3-1 mağlup ederek kupayı kazanan Barcelona, bir sonraki maçını Kral Kupası son 16 turunda AD Ceuta ile deplasmanda oynayacak.









FENERBAHÇE VE GALATASARAY İLGİSİ

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi bittiği için Barcelona'ya geri dönen Inaki Pena'nın ismi Fenerbahçe ile de anılmıştı.









ANLAŞMA SAĞLANDI

Relevo sitesinde yer alan habere göre; Katalan devinin, 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin yenilenmesi konusunda prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Haberde, resmi açıklamanın ve detayların önümüzdeki hafta belli olacağı kaydedildi.

PENA'NIN KARİYERİ

22 Mart 1999 tarihinde Alicante'de dünyaya gelen Inaki Pena altyapı kariyerinde Alicante CF, Villarreal CF ve FC Barcelona'da top koşturdu.

İspanya U-21 Milli Takımı'nda 1 maça çıkan Pena, İspanya U-19 Milli Takımı formasını 6 karşılaşmada terletti. İspanya U-18 Milli Takımı'nda 2 karşılaşmaya çıkan genç eldiven, İspanya U-17 Milli Takımı formasını 17 karşılaşmada giydi. 3 kez de İspanya U-16 Milli Takımı'nda forma şansı buldu.









FC Barcelona B Takımı'nda 63 maça çıkan Inaki Pena söz konusu karşılaşmalarda kalesinde 59 gol görürken, 22 maçta kalesini gole kapattı. FC Barcelona U-19 Takımı'nda 10 maçta görev yapan İspanyol eldiven 6 gol yerken, 8 maçta gole izin vermedi.

Pena, 2020-21 sezonunda İspanya Kral Kupası'nı müzesine götüren Barcelona'nın kadrosunda yer alan isimlerden biriydi.

1.84 boyundaki file bekçisinin güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.

2021-22 sezonunun devre arasında Pena Galatasaray'a kiralık olarak geldi.