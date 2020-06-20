Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için çalışan Fenerbahçe, Perulu santrfor Marco Aldair Rodriguez ile anlaştı. Ajansspor'un haberine göre; Peru'nun Deportivo Binacional Kulübü'nde oynayan ve menajerliğini Turkovic Muso'nun yaptığı oyuncuyla 2+1 yıllık anlaşma için taraflar el sıkıştı. Sarı lacivertli kulüp, 25 yaşındaki Aldair ile geçen ara transferde de ilgilenmiş ancak yetiştirememişti.

Bonservisi ve yıllık ücreti makul seviyelerde olduğu öğrenilen Aldair Rodriguez için scoutlar, "Güçlü ve potansiyeli olan bir yetenek" değerlendirmesi yapıyor. Kariyerinde 148 maça çıkan Marco Aldair Rodriguez, 28 gol atarken 13 de asist yaptı.















