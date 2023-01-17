Fenerbahçe’de sürpriz hedef! Genç yetenek için devredeler

Ara transfer döneminde ilk hamlesini Adana Demirspor’dan Samet Akaydın ile yapan Fenerbahçe , özellikle hücum hattına bir takviye adına girişimlerini sürdürüyor. Sarı-Lacivertlilerde takımdan ayrılma ihtimali olan isimler de dikkat çekiyor.

GÜNEY AMERİKA EKİPLERİ VALENCIA'NIN PEŞİNDE

Attığı 15 golle Fenerbahçe’nin en skorer ismi olan Enner Valencia’ya Güney Amerika’dan talipler çıkmaya devam ediyor. Arjantin devi River Plate’in ardından Brezilya ekibi Internacional de devreye girdi.

Tecrübeli forvetin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi henüz yenilenmedi. Ancak Internacional’in Valencia’yı hemen kadrosuna katmak istediği ve bunun için Fenerbahçe’ye bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.





ROSSI'YE DE İLGİ BREZİLYA'DAN

Jorge Jesus'un takımın başına gelmesiyle birçok ismin performansı artarken haliyle kulübe teklifler de geliyor. Yoğun ilginin olduğu isimlerden biri de Diego Rossi...

Uruguaylı kanat oyuncusuna da Güney Amerika ekipleri yakın ilgi gösterirken son olarak Flamengo'nun, başarılı oyuncuyu takip ettiği kaydedildi. Brezilya ekibinin yakın zamanda resmi olarak Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı da gelen haberler arasında.

AYRILIK KAPIDA

Transferde hareketli günler geçiren Kanarya'da hem yabancı kontenjanını açmak hem de mali açıdan rahatlamak adına gönderilecek isimler de oldukça önem arz ediyor. Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Jorge Jesus'un sezon başında kendi isteğiyle Flamengo'dan kiraladığı Gustavo Henrique'den vazgeçebileceği kaydedildi.