Fenerbahçe , golcü transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Listeye Süper Lig'den yeni bir isim eklendi. Jorge Jesus'un da çok beğendiği golcü oyuncu için Fenerbahçe Yönetimi, ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Jesus: İlk maçımız İstanbulspor'la

Tecrübeli teknik adam dünkü antrenmanda öğrencileriyle toplantı yaptı, “Herkes Trabzonspor maçını konuşuyor ancak bizim ilk rakibimiz İstanbulspor. Önceliğimiz de bu karşılaşmayı kazanmak” dedi.

Sarı-Lacivertliler, Dünya Kupası için verilen ara bittikten sonra ilk resmi maçına Türkiye Kupası’nda İstanbulspor karşısında çıkacak. Ligde ise ilk rakip, deplasmanda Trabzonspor olacak. Jorge Jesus, dünkü antrenmanda öğrencilerine bir konuşma yaparak sadece Trabzon maçının gündemde olmasından duyduğu rahatsızlığı paylaştı.

Portekizli teknik adam, “Herkes Trabzonspor ile oynayacağımız karşılaşmadan bahsediyor. Evet, onlarla önemli bir karşılaşmaya çıkacağız ancak bizim ilk maçımız Türkiye Kupası’nda İstanbulspor ile. Nasıl ki ligde ve Avrupa’da yolumuza devam ediyorsak, kupada da sonuna kadar gitmek en önemli hedefimiz. Bizim için şu anda tek önemli konu, İstanbulspor’u yenerek turu geçmek. Bunun ardından Trabzonspor maçını hep birlikte düşünüp, gerekli hazırlıkları ve çalışmalarız yaparız” ifadelerini kullandı. (Yusuf Dursun)

Luan ve Nazım'a coşkulu karşılama

Sakatlığını atlatan iki oyuncu önceki gün saha idmanlarına başlamıştı. Luan ve Nazım dün uzun bir aradan sonra ilk kez takım çalışmasına katıldı. Arkadaşları, bu ikiliyi coşkuyla karşıladı.

Fenerbahçe’de kupada oynanacak İstanbulspor maçının hazırlıkları dün yapılan antrenmanla devam etti. İdmanın en güzel olayı ise geçen sezonun son haftasında diz çapraz bağları kopan Nazım Sangare ile Rennes deplasmanında sakatlanan Luan Peres’in takıma katılmasıydı. Önceki gün saha idmanlarına başlayan iki oyuncu, dün uzun bir aradan sonra takımla çalışmalara başladı. Arkadaşları, Luan ve Nazım’ı coşkulu bir şekilde karşıladı. İki futbolcunun heyecanı ve mutlulukları yüzlerinden okundu.

Sarı-Lacivertliler dünkü antrenmana salonda başladı. Kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Ardından sahada ısınma, koşu ve koordinasyon hareketleri yapıldı. Oyuncular iki grup halinde pas organizasyonları gerçekleştirdikten sonra taktik ve bireysel çalışmalarla idmanı noktaladı. Tedavisi devam eden futbolcular ise kendileri için hazırlanan özel programı uyguladı.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Bruma için çözüm aranıyor

Portekizli oyuncu, sezon başında zorunlu satın alma opsiyonuya PSV’den kiralandı. Ancak yabancı kontenjanı kurbanı olan Bruma’ya lisans çıkartılmadı. Jorge Jesus, hazırlık maçlarında da öğrencisine son bölümlerde şans verdi. Ancak 28 yaşındaki kanat oyuncusu vasat bir görüntü çizdi. Yönetim, Burma için çözüm arayışına girdi.

Portekizli futbolcuya sezonun ikinci yarısında da lisans çıkartılması zor görünüyor. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran PSV’den izin alınarak Bruma farklı bir takıma kiralanabilir.

Napoli’nin önceliği Ferdi Kadıoğlu

İtalyan ekibi, Fenerbahçe’den önce Eljif Elmas’ı, bu sezonun başında ise Kim Min-jae’yi transfer etmişti. Napoli, şimdi de gözünü Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo ve Arda Güler’e dikti. Ancak İtalyan basınında yer alan haberlere göre Mavi-Beyazlılar, bu üç oyuncu arasında önceliği Ferdi’ye verdi.

23 yaşındaki oyuncunun her iki bekin yanı sıra orta sahada görev yapabilmesi, şampiyonluk yarışında teknik direktör Luciano Spalletti’nin elini fazlasıyla rahatlatacak. Napoli’nin ocak ayında Fenerbahçe’nin kapısını ilk olarak Ferdi için çalması bekleniyor.

Ve Altay imzalıyor...

Fenerbahçe’de taraftarların beklediği müjdeli haber geldi. Altay Bayındır ile yönetim, sezon sonunda bitecek olan sözleşmeyi 2027 yılına kadar uzatmak için her konuda anlaşma sağladı. Bu anlaşmayı resmiyete dökecek imzaların kısa sürede atılacağı kaydedildi.

Genç yaşında Fenerbahçe’nin kalesini devralan, kısa sürede kaptanlığa kadar yükselen Altay Bayındır’ın geleceği merak konusuydu. Bunun nedeni, Avrupa’dan birçok talibi bulunan Milli file bekçisinin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması. Yönetim bir süredir 24 yaşındaki kaleci ve menaceriyle yeni kontrat için görüşme halindeydi. Sonunda müjdeli haber geldi. Tarafların tüm konularda anlaşma sağladığı öğrenildi. Altay Bayındır, kendisini 2027’ye kadar Çubuklu formaya bağlayacak sözleşmeye ‘evet’ dedi. Artık son prosedürlerin halledildiği ve bu anlaşmaya resmiyete dökecek imzaların bu yıl bitmeden atılacağı öğrenildi.

Avrupa’dan talibi çok

Altay Bayındır’ın sözleşmesini uzatmak, transfer piyasasında yönetimin elini fazlasıyla güçlendirecek. Başarılı file bekçisi, bir süredir İnter ve Ajax’ın takibi altındaydı. Manuel Neuer’in sakatlığı sonrası kalecisi Kobel’i Bayern Münih’e satma ihtimali bulunan Dortmund’un da 24 yaşındaki file bekçisini listesine eklediği belirtildi. Altay’ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek için 1 Ocak’tan itibaren yeni sezon için başka bir takıma imza atma hakkına sahip olacaktı. Fenerbahçe, kontratı uzatarak bu konuda rahat bir nefes almış olacak.

Semenyo’da iki rakip

Sarı-Lacivertliler, Bristol City’nin Ganalı hücum oyuncusu Antoine Semenyo’yu takibe almıştı. İngiliz basını, kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 22 yaşındaki forvete Fenerbahçe’nin yanı sıra Premier Lig ekibi Crystal Palace ile İskoç devi Glasgow Rangers’ın talip olduğunu yazdı.

Haberlerde, Bristol’un Semenyo’nun sözleşmesini uzatmak için yaptığı girişimlerin sonuçsuz kaldığı ve oyuncuyu ara transfer döneminde satma kararı aldığı belirtildi. Dünya Kupası’nda Gana ile sahne alan genç yıldızın geleceğiyle ilgili henüz karar vermediği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin son bombası: Haji Wright

Sarı-Lacivertliler forvet adaylarına eklenen son isim Antalyaspor’un ABD’li golcüsü oldu. Akdeniz ekibinin kapıyı 10 milyon Euro’dan açtığı, Fenerbahçe Yönetimi’nin sonraki satıştan pay gibi maddelerle bu rakamı aşağıya çekip işi bitirmek istediği öğrenildi.

Joao Pedro’nun sakatlığı sonrası Fenerbahçe’de golcü transferi gündeme geldi. Sarı-Lacivertliler, birçok oyuncu için çalışmalar yürütüp, en uygun ismi kadroya katmak için kolları sıvadı. Kanarya’nın listesine son olarak tanıdık bir yıldız girdi: Haji Wright... Antalyaspor’da gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki forvet, ABD Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda da boy gösterdi. Wright, Kırmızı-Beyazlılar ile çıktığı 47 resmi maçta 24 gol atıp, 3 de asist yaptı.

Kendini kanıtladı

Süper Lig’de kendisini kanıtlaması ve henüz 24 yaşında olması, Fenerbahçe’nin bu transfer için harekete geçmesinin en önemli nedenleri arasında. Sarı-Lacivertliler’in, oyuncuya olan ilgisini Antalyaspor Yönetimi’ne ilettiği kaydedildi. Akdeniz ekibi, pazarlıklara 10 milyon Euro’luk taleple başladı. Fenerbahçe ise bu rakamı aşağı çekmenin yollarını arıyor. Son dönemde Avrupa’ya yüksek bedellerle oyuncu gönderen Kanarya’nın, Wright için sonraki satıştan pay önererek Antalyaspor’u ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

Jesus onay verdi

Fenerbahçe cephesi ayrıca anlaşmaya şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi’ne kalma, oyuncunun belli bir gol sayısına ulaşması halinde aktif hale gelecek bonus maddeler de eklemeyi planladığı belirtildi. Sarı- Lacivertliler, bu sayede Antalyaspor’un istediği 10 milyon Euro’luk bedeli aşağıya çekmeyi planlıyor. Jorge Jesus’un, ABD’li forveti çok beğendiği ve oyun sistemine uyacağı yönünde rapor verdiği de kaydedildi.