Teknik direktör Ersun Yanal her seferinde söylediği, “Fenerbahçe defans yapmaz, yaptırır” anlayışını bu sezon sahada herkese göstermek istiyor. Özellikle kanat bölgesine yapılacak takviyeleri çok kritik görüyor.

Başkan Ali Koç ve yönetimi de ekonomik anlamdaki zor şartlara rağmen ellerinden gelenin fazlasını yapıyor. Gündemdeki liste başı isimler Garry Rodrigues ve Yehven Konoplyanka. İki oyuncunun transferi de olumlu ilerliyor, yıldızlar adım adım Fenerbahçe’ye koşuyor. Schalke 04’ten ayrılacağı açıklanan Konoplyanka’nın bonservisi konusunda sıkıntı yaşanmazken, oyuncuyla yıllık ücret üzerinden yapılan pazarlıklarda son aşamaya gelindi. Kısa zamanda 3 yıllık resmi sözleşme imzalanması hedefleniyor.

Son pazarlıklar

Rodrigues ise kiralık olarak kadroya katılacak. Geçen sezonun devre arasında Galatasaray’dan Al Ittihad’a 10 milyon Dolar’a giden 28 yaşındaki yıldız, Suudi Arabistan’da mutsuz olduğu için Türkiye’ye dönme kararı almıştı. Yeşil Burun Adalı Rodrigues için 2 milyon Euro civarı bir kiralama bedeli ödeneceği belirtildi. Ersun Yanal’ın da ekibiyle yaptığı değerlendirmede, “İkisini alırsak, uçarız. Hücumda hiç sorun yaşamayız” öğrenildi.