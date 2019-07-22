Fenerbahçe transfer çalışmalarını tam gaz sürdürürken İskoç basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ülkenin yüksek tirajlı gazeteleri Sarı-Lacivertli kulübün Glasgow Rangers'ın 23 yaşındaki gol makinesi Morelos'u transfer etmek için teklifte bulunduğunu ve görüşmelerin tam gaz devam ettiğini okurlarına duyurdu.

REYES&FREY'İN ADI GEÇİYOR

İskoç basını Fenerbahçe'nin bu transferi para+takas formülüyle gerçekleştirmek istediğini öne sürerken Reyes ve Frey'in takasta adının geçtiğini iddia etti.

COMOLLİ DEVREYE GİRDİ

Geçtiğimiz sezon Glasgow Rangers'ta oynadığı 48 resmi maçta 31 gol atan Kolombiyalı golcünün transferi için Sportif Direktör Comolli'nin devrede olduğu öne sürüldü.

Glasgow Rangers forması giyen Alfredo Morelos geçtiğimiz sezon 48 karşılaşmada fileleri 31 kez havalandırdı. (Takvim)