Fenerbahçe'ye SPK'dan müjde

Sermaye Piyası Kurulu’ndan (SPK) Fenerbahçe’ye iyi haber geldi. Fenerbahçe ‘nin 70 milyon 700 bin lira bedelli sermaye artırımı talebi kabul edildi.

06 Ekim 2018, Cumartesi 06:00
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Ali Koç’un yapılması için cebinden 50 milyon Dolar (305 milyon TL) hibe ettiği sermaye artışı için beklenen haber geldi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Fenerbahçe’nin 70 milyon 700 bin TL bedelli sermaye artırımı talebini kabul etti.

Sermaye artırımının gerçekleşmesinin ardından Sarı-Lacivertliler’in kasasına 353 milyon TL para girişi olacak.

Ali Koç konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, “Fenerbahçeli hissedarlara sesleniyorum, rica ediyorum lütfen destek olun, yatırımlarınızı yapın” ifadelerini kullanmıştı.

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