Zor günler geçiren Fenerbahçe’de sakat oyunculardan gelen güzel haberler, biraz olsun yüzleri güldürdü. Emre Belözoğlu ve Nabil Dirar’ın takıma dönmesinin ardından Rodrigues de çalışmalara başlamıştı. Önceki akşam Simon Falette’in de antrenmana çıkarak beklenenden çok daha erken sahalara dönmesi, teknik ekibe rahat bir nefes aldırdı. Altay, Serdar, Tolgay ve Ozan’ın cezalı olduğu Konyaspor maçında bu isimlerin iyileşmeleri; kadro kurma konusunda Zeki Murat Göle ve Emre Belözoğlu’nun elini güçlendirdi.

Stoper kalmamıştı

Özellikle Serdar’ın yokluğunda elde stoper kalmamışken Falette’in oynayacak duruma gelmesi önemli bir gelişme oldu. Konyaspor ile oynanacak karşılaşmada Simon Falette’in 11’de yer alması, yanında da Luiz Gustavo’nun oynaması bekleniyor. Sakatlıktan dönen Emre ve Dirar’ın da Konya’da sahaya çıkması muhtemel. Rodrigues konusundaki karar ise maç günü verilecek.

Yusuf Dursun