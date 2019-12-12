Teknik heyetin ilk hedefinde Kolarov olsa da tecrübeli futbolcunun kulübü Roma’dan ayrılması zor gözüküyor.

Sırp futbolcunun kulübü Roma ile yeni sözleşme imzalaması da gündemde. Bu nedenle yapılan çalışmalarda alternatifli bir liste hazırlandı. Bu listede en güçlü isimse Ricardo Rodriguez. Milan’da istediği kadar süre alamayan İsviçreli futbolcunun kiralanması için çalışmalar başladı.

Golcü aranıyor

Yönetim sol bekin yanısıra golcü için de çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın isteği doğrultusunda Vedat’ın olmadığı maçlarda o bölgeyi doldurabilecek tipte ve profilde bir golcü için çalışmalar yapılıyor. Devre arası transfer döneminde sarı-lacivertliler en az iki transfer yapmayı planlıyor. (Skorer)