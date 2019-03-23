Fenerbahçe'ye sol bek için iki öneri

Sözleşmesi bitecek olan İsmail Köybaşı ile yolların ayrılma ihtimali yüksek. Menacerler, Hasan Ali Kaldırım ve genç oyuncu Abdulcebrail Akbulut dışında sol beki bulunmayan Fenerbahçe’ye iki oyuncu birden önerdi.

23 Mart 2019, Cumartesi 09:01
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Fenerbahçe'ye sol bek için iki öneri

Sözleşmesi bitecek olan İsmail Köybaşı ile yolların ayrılma ihtimali yüksek. Menacerler, Hasan Ali Kaldırım ve genç oyuncu Abdulcebrail Akbulut dışında sol beki bulunmayan Fenerbahçe’ye iki oyuncu birden önerdi.

Bunlardan biri, İngiltere’de Swansea forması giyen Martin Olsson. İsveçli futbolcu bu sezon 17 maçta oynadı ve 1 asist yaptı. D

iğeri ise Fransız ekibi Lille’de görev yapan 23 yaşındaki Youssouf Kone. Her iki oyuncunun da sol bek olmaları dışındaki bir diğer ortak noktaları, sözleşmelerinin bitecek olması.

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